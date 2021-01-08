Ankara Şehir Hastanesi'nde 25 aşı uygulama odası oluşturuldu

Aşı odaları, aşı için gelenlerin diğer hastalarla temas etmemesi için polikliniklerden uzak bir noktada oluşturuldu. Aşı olanlara, aşının ardından herhangi bir olumsuz durumda müdahale edilmesi için aşı odalarının yanında müdahale odası da oluşturuldu.







