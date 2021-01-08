Ankara Şehir Hastanesi'nde 25 aşı uygulama odası oluşturuldu
Sağlık Bakanlığı'nın tüm hastanelerde Covid-19 aşısı uygulanması için tedbirlerin alınmasına yönelik genelgesi doğrultusunda, Ankara Şehir Hastanesi'nde 25 'Aşı Uygulama Odası' oluşturuldu.
Sağlık Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği yazıda, Covid-19 aşılamalarının yapılacağı hastanelerde alınması gereken tedbirler ve aşılamanın nasıl yapılacağına dair esaslar yer aldı.
Pandemi ile mücadelenin merkezlerinden Ankara Şehir Hastanesi'nde de bu kapsamda 25 adet aşı uygulama odası oluşturuldu. Hastanedeki aşı odaları görüntülendi.