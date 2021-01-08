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  3. 08 Ocak 2021 14:42

Ankara Şehir Hastanesi'nde 25 aşı uygulama odası oluşturuldu

Sağlık Bakanlığı'nın tüm hastanelerde Covid-19 aşısı uygulanması için tedbirlerin alınmasına yönelik genelgesi doğrultusunda, Ankara Şehir Hastanesi'nde 25 'Aşı Uygulama Odası' oluşturuldu.

Ankara Şehir Hastanesi'nde 25 aşı uygulama odası oluşturuldu

Sağlık Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği yazıda, Covid-19 aşılamalarının yapılacağı hastanelerde alınması gereken tedbirler ve aşılamanın nasıl yapılacağına dair esaslar yer aldı.

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Ankara Şehir Hastanesi'nde 25 aşı uygulama odası oluşturuldu

Genelge doğrultusunda aşı uygulamalarının yapılacağı hastanelerde tedbirler alınmaya başlandı.

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Ankara Şehir Hastanesi'nde 25 aşı uygulama odası oluşturuldu

Pandemi ile mücadelenin merkezlerinden Ankara Şehir Hastanesi'nde de bu kapsamda 25 adet aşı uygulama odası oluşturuldu. Hastanedeki aşı odaları görüntülendi.

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Ankara Şehir Hastanesi'nde 25 aşı uygulama odası oluşturuldu

Aşı odaları, aşı için gelenlerin diğer hastalarla temas etmemesi için polikliniklerden uzak bir noktada oluşturuldu. Aşı olanlara, aşının ardından herhangi bir olumsuz durumda müdahale edilmesi için aşı odalarının yanında müdahale odası da oluşturuldu.



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