İşte Türkiye'nin konuştuğu o kız: Kağıt toplama arabasında bulundu

Evin en büyük çocuğu olan 11 yaşındaki Halime okula gitmiyor. Halime, babasının evde tek çalışan olduğunu belirterek ona yardım etmek için kağıt toplamaya çıktığını söylüyor. Arnavutköy'de bir çöp konteynerinin hemen yanındaki kağıt toplama aracının içinde bir boyama kitabını incelediğini belirten küçük Halime: "Okumayı, okula gitmeyi çok isterim ancak şu durumda gidemem. Babam yanında olmam için zorlamıyor beni. Ben severek gidiyorum. Çünkü babama yardım etmek istiyorum. Babamı, annemi ve kardeşlerimi çok seviyorum. Evimizde babamdan başka çalışan yok. O yüzden babam hepimizi aynı anda okula gönderemiyor. Ben de evde oturmaktan dolayı çok sıkılıyorum ve babama yardım etmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.



