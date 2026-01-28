İşte Türkiye'nin maaşıyla heyecanlandıran ama görünce korkutan mesleği
Türkiye'nin yüksek maaş skalasıyla dikkat çeken mesleği olan kule vinç operastörlüğünde yıllarını harcayıp tonlarca yükü metrelerce yüksekte adeta iğne deliğinden geçirebilen çalışanlar "en düşük maaşın 80 bin TL olduğunu duyan sertifika alıp gelitor ama daha zorluğu görünce hiç makineyi kullanamadan hayallerine veda ediyor" dedi.
Eskişehir’de kule vinç operatörlüğü yapan 32 yaşındaki Ramazan Kılıç, mesleğinin zorluklarından bahsederken, kışın işin meşakkatinin daha da arttığına değindi. 35 metre yükseklikte çalışan Kılıç, hava sıcaklığının yukarıda eksi 10 dereceye kadar düştüğünü ve işin daha da zorlaştığını anlattı.
Şiddetli rüzgâr olan zamanlarda kule vinçte büyük zorluk yaşadıklarını anlatan operatör, tonlarca yükü aşağıdaki işçilere zarar veremeden ince bir hassasiyetle hedefe ulaştırmanın ustalık gerektirdiğini söyledi. Daha önce İstanbul’da 130 metre yükseklikte de çalıştığını belirten Kılıç, her şeye rağmen işini çok sevdiğini söyledi.
Aylık 90 bin TL kazandığını belirten usta operatör, özellikle gençlerin aylık getirisinde dolayı işe ilgilerinin yoğun olduğuna değinirken, bu işe başlamak isteyenlerin yukarı çıkarken, merdivenleri yarısını çıktıktan sonra geri döndüklerini söyledi.
"Kule vinç operatörleri 120 bin TL ve üzeri kazanıyor" söylentisini de yalanlayan operatör Ramazan Kılıç, bu işi yapacakların yüksekten korkmayan çok dikkatli kişiler olması gerektiğine vurgu yaptı.