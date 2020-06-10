İşte Türkiye'nin Milli Parkları
1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte milli parklar belirlenen kurallar çerçevesinde yeniden faaliyete geçti. İşte birbirinden güzel Türkiye'nin 44 milli parkı...
Milli Park, kelime anlamı olarak milli ve milletlerarası nadir bulunan kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçaları olarak tanımlanıyor. Milli Parklar dosyamızda, Türkiye'nin 44 milli parkını, bu tanımlamayı hak eden özellikleri ile bulabilirsiniz. İşte NTV'den Sedar Uzun'un hazırladığı o liste...
1- ÇAMLIK MİLLİ PARKI / YOZGAT
İç Anadolu Bölgesi'nde Yozgat ili sınırları içinde bulunan Çamlık Milli Parkı, dört bir yanı bozkır alanlarla çevrili bir yeşil vaha görünümündedir. Geçmişte gür ormanlarla kaplı olduğu düşünülen İç Anadolu'da insan eliyle tahrip edilen bu ormanlardan kalan son bir hatıra gibi duran Yozgat Çamlık Milli Parkı aynı zamanda, 1958 yılında, Türkiye'nin ilan edilen ilk milli parkı olmuştur.
Zengin bir bitki örtüsü ve pek çok hayvan türünün içinde barındığı bir ekosisteme sahip olan milli park alanının büyük bölümü, Soğukoluk tepesi üzerinde yer alır. Tepenin kuzey yamaçlarına bakan bölümde yer alan ve Karaçam ağaçlarından oluşan doğal kalıntı orman ile plantasyon sarıçam ormanı Yozgat Çamlık Milli Parkı'nın önemli değerlerini oluşturur. Şehrin 2 km güneyinde yer alan bu parkın içinde üç yıldızlı bir otel olmasının yanı sıra, kamp yerleri, restoran, çocuk oyun parkı, soğuk su çeşmeleri bulunmaktadır.
2- KARATEPE-ASLANTAŞ MİLLİ PARKI / OSMANİYE
Akdeniz Bölgesi'nin Osmaniye ili sınırları içinde yer alan milli park, dere, ırmak ve göl kenarlarında farklılaşan bitki örtüsü, Ceyhan Nehri üzerine kurulan Aslantaş Barajı'nın göleti ve Karatepe zirvelerinden bakıldığında kuzey yönünde uzanan yoğun bitki örtüsü ile muhteşem bir manzara güzelliğini bünyesinde barındırır.
Karatepe-Aslantaş Milli Parkı, sahip olduğu doğal güzelliklerin yanı sıra geçmişi M.Ö. 8’inci yüzyıla dayanan, Türkiye'nin en önemli arkeolojik alanlarından birisi olan Karatepe Tepesi'ni bünyesinde barındırıyor. Özellikle kale kapıları ve duvar kaplamalarında yer alan hiyerogliflerin arkeolojik değerleri yüksek.