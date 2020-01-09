İşte Türkiye'nin yerli kaya kamyonu Deve
Afyonkarahisar'da bir iş adamı, motor ve şanzımanı hariç tamamı yerli olan kaya taşıma kamyonu üretti. ''Deve'' ismi verilen kamyon, 30 ton yük taşıyabiliyor.
Afyonkarahisar'da iş adamı Şuayp Demirel, 22 yıllık hayali olan kaya taşıma kamyonunu üretmeyi başardı. Motor ve şanzımanı hariç tamamı yerli üretim olan ve "Deve" ismi verilen kaya kamyonu, 30 ton yük taşıyabiliyor. Kamyonun seri üretime geçebilmesi için yürütülen çalışmalara Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da destek veriyor.
TÜRKİYE, HER ŞEYİ ÜRETEBİLME KABİLİYETİNE SAHİP BİR ÜLKE
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir süre önce Afyonkarahisar'daki fabrikada incelemelerde bulunarak, kamyonu test etti.
Varank, "Gerçekten çok güçlü bir araç. Bunu tek başına sanayicilerimiz sıfırdan tasarlayıp ürettiler. Bize de kullanarak gururlanmak düşüyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Türkiye aslında her şeyi üretebilme kabiliyetine sahip bir ülke. En büyük değerimiz insanımız. 82 milyonluk büyük bir ülkeyiz. Özellikle genç nüfusumuz bu anlamda çok yetenekli." dedi.
Dünyaya tanıtılan Türkiye'nin Otomobili'nin de halkta büyük coşku oluşturduğunu vurgulayan Varank, "Türkiye inanırsa her şeyi üretebilecek kabiliyette. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de arkamızda duruyor." değerlendirmesinde bulundu.
Bakanlığının, her zaman sanayicilerin yanında olduğunu hatırlatan Varank, "Ben bütün sanayicilerimize şunu söylüyorum; gelin yatırım yapın, üretim, istihdam sağlayın. Biz sizin yanınızdayız." ifadesini kullandı.