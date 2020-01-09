İşte Türkiye'nin yerli kaya kamyonu Deve

TÜRKİYE, HER ŞEYİ ÜRETEBİLME KABİLİYETİNE SAHİP BİR ÜLKE



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir süre önce Afyonkarahisar'daki fabrikada incelemelerde bulunarak, kamyonu test etti.



Varank, "Gerçekten çok güçlü bir araç. Bunu tek başına sanayicilerimiz sıfırdan tasarlayıp ürettiler. Bize de kullanarak gururlanmak düşüyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Türkiye aslında her şeyi üretebilme kabiliyetine sahip bir ülke. En büyük değerimiz insanımız. 82 milyonluk büyük bir ülkeyiz. Özellikle genç nüfusumuz bu anlamda çok yetenekli." dedi.