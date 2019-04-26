İşte ucuza tatil yapmanın püf noktaları
Gezmeyi çok seviyor ama çok fazla para harcamak istemiyor musunuz? İşte tatili ucuza getirmek için ipuçları…
Tatil masrafları daha tatile gitmeden biletlerin alındığı andan itibaren başlar. Eğer tatili ucuza getirmek istiyorsanız kesinlikle ulaşımdan başlamanız gerekiyor. Havayolu şirketlerinin fiyatlarının yaz döneminde pahalandığını ve özellikle de tatil merkezlerine uçuş fiyatlarının arttığını unutmayın. Gideceğiniz ülke ya da şehre ucuz bilet bulmak için Skyscanner, Airfarewatchdog gibi siteleri takip edebilirsiniz. Unutmayın bu işe ne kadar erken karar verip ne kadar erken başlarsanız o kadar kârlı çıkarsınız.
Cruise olarak bilinen gemilerle yapılan turistik amaçlı geziler, kumar, spa ve içki keyfi yapmaktan feragat etmek isteyenlere, yeni yerleri çok daha ucuza görme şansı sunuyor.
Eğer yurtdışı tatili yapmak ve onu da ucuza getirmek istiyorsanız gideceğiniz ülkenin parasının değerinin büyük önemi var demektir. Örneğin Ukrayna’nın 10 grivnası aşağı yukarı 1 TL’ye denk geliyor. Bunun anlamı o ülkeye gittiğinizde paranızın değerlenmesi ve tatilin ucuza gelmesi demek.
Tatilde en çok para harcanan konulardan birisi de yeme-içmedir. Bu konuda tasarruf yapmak istiyorsanız önceden gideceğiniz ülkenin ya da şehrin mutfak kültürünü ve orada nelerin mutlaka tadılması gerektiğini araştırın. Bunu yapmanız halinde iyi bir yemek için illa da pahalı bir restorana gitmenize gerek olmadığını göreceksiniz. Her ülkenin, şehrin illa ki biraz salaş ama orijinal lezzetler sunan bir lezzet durağı vardır. İlla şık bir mekâna gitmeniz gerekiyorsa da yemeğinizi önceden yiyip mekânda kahveyle idare edin.