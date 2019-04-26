İşte ucuza tatil yapmanın püf noktaları

Tatilde en çok para harcanan konulardan birisi de yeme-içmedir. Bu konuda tasarruf yapmak istiyorsanız önceden gideceğiniz ülkenin ya da şehrin mutfak kültürünü ve orada nelerin mutlaka tadılması gerektiğini araştırın. Bunu yapmanız halinde iyi bir yemek için illa da pahalı bir restorana gitmenize gerek olmadığını göreceksiniz. Her ülkenin, şehrin illa ki biraz salaş ama orijinal lezzetler sunan bir lezzet durağı vardır. İlla şık bir mekâna gitmeniz gerekiyorsa da yemeğinizi önceden yiyip mekânda kahveyle idare edin.

