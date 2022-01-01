İşte ünlü kahin Nostradamus'un 2022 kehanetleri
2022'ye girmeye çok az kala, yeni yılda neler olacağı düşüncesi insalığı sardı. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan kehanetlere ünlü Fransız Kahin Nostradamus'un da kehanetleri eklendi. İşte Nostradamus'un yeni yıl için öngördükleri.
"Roma tarzının en iyi kutsal tapınaklarının olduğu yerde, temeller reddedilecek" Avrupa Birliği çöküşe geçecek.
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"Gökten ateş düşecek" Bu kehanet iki şekilde yorumladı. Bazıları bunun asteroid tehdidi gibi uzaydan geleceğini düşünürken, bazı insanlar ise insan elinden çıkacak bir krize işaret edildiğini düşünüyor.
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"Denizin derinliklerinde sarsıntılar yaşanacak" Japonya'da deprem olacak.
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"Baş güneş gibi parlayan deniz kavrulacak. Karadeniz'in balıkları kaynayacak. Rodos ve Cenova yarı aç olacak" Küresel sıcaklıkların artmasıyla, balıklar denizde ölecek. Kitlesel yok oluşlar yaşanacak. Baş güneş gibi parlayan denizin hangi deniz olduğu bilinmiyor.
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