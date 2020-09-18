İşte vakalarda alarm çanlarının çaldığı İzmir'in koronavirüs haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün İzmir Valiliğinde düzenlediği basın toplantısında, koronavirüste tekrar bir şiddetlenme görüldüğünü ve ülke genelinde hasta sayılarının artışa geçtiğini belirterek "İzmir’de bir ay öncesine göre yüzde 42 oranında vaka artışına şahit olduk. " diye konuşmuştu. Bakan Koca'nın bu açıklamalarının ardından İzmir'in güncel koronavirüs haritaları merak konusu oldu. İşte İzmir'deki son durum.



