SON DAKİKA
MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR VE ENFLASYON BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 18 Eylül 2020 13:58

İşte vakalarda alarm çanlarının çaldığı İzmir'in koronavirüs haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de bir ay öncesine göre yüzde 42 vaka artışına şahit olduklarını açıkladı. İşte ilçe ilçe İzmir'in koronavirüs yoğunluk haritası.

İşte vakalarda alarm çanlarının çaldığı İzmir'in koronavirüs haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün İzmir Valiliğinde düzenlediği basın toplantısında, koronavirüste tekrar bir şiddetlenme görüldüğünü ve ülke genelinde hasta sayılarının artışa geçtiğini belirterek "İzmir’de bir ay öncesine göre yüzde 42 oranında vaka artışına şahit olduk. " diye konuşmuştu. Bakan Koca'nın bu açıklamalarının ardından İzmir'in güncel koronavirüs haritaları merak konusu oldu. İşte İzmir'deki son durum.

1/ 31
İşte vakalarda alarm çanlarının çaldığı İzmir'in koronavirüs haritası

Aliağa

2/ 31
İşte vakalarda alarm çanlarının çaldığı İzmir'in koronavirüs haritası

Balçova

3/ 31
İşte vakalarda alarm çanlarının çaldığı İzmir'in koronavirüs haritası

Bayındır

4/ 31
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM