İşte vergisiz telefon ve bilgisayar modelleri
Vergisiz telefon ve bilgisayar kampanyası kapsamında alınabilecek cep telefonları ve bilgisayar modellerini derledik.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadi olan vergisiz cep telefonu ve bilgisayar desteğinin detayları açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlere 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz." dedi. Erdoğan açıklamasında "Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
Buna göre etiket fiyatı 9 bin 500 TL olan telefonun fiyatı 5 bin 282 TL'ye, bilgisayarın fiyatı ise 7 bin 914 TL'ye düşecek.
Bunun üzerine milyonlarca üniversite öğrencisi vergisiz telefon ve bilgisayar modellerini araştırmaya başladı. Peki kampanya kapsamında hangi telefon ve bilgisayarlar alınabilecek? İşte indirimli alınabilecek bazı modeller ve fiyatları...
BİLGİSAYARLAR
Marka: Acer
Model: Aspire A315-58-34bu
İşlemci: Intel i3
Ram: 4 GB
Fiyat: 9.499 TL
Marka: Asus
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Fiyat: 9.499 TL