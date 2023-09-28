İşte vergisiz telefon ve bilgisayar modelleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadi olan vergisiz cep telefonu ve bilgisayar desteğinin detayları açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlere 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz." dedi. Erdoğan açıklamasında "Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı.



Buna göre etiket fiyatı 9 bin 500 TL olan telefonun fiyatı 5 bin 282 TL'ye, bilgisayarın fiyatı ise 7 bin 914 TL'ye düşecek.