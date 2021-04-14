İşte yasakları geri getiren tablo! Vaka sayısı azalan sadece iki il var!

VAKA SAYISI AZALAN İKİ İL

Önceki hafta en çok Kovid-19 vakası görülen iller sıralamasında zirvede yer alan Samsun, Ardahan'la birlikte bu hafta azalış görülen iki ilden biri oldu. Samsun, 100 binde 678,72'den 645,17'ye gerileyen vaka sayısıyla bu hafta 6'ncılığa düştü.

Ardahan'da 185,11 olan 100 binde vaka sayısı bu hafta 5,2 azaldı ve 179,91 oldu.