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  3. 31 Mart 2018 14:25

İşte yeni Atatürk Kültür Merkezi

İşte yeni Atatürk Kültür Merkezi

Daha önce bin 300 kişilik olan AKM yenilendikten sonra 2 bin 500 kişilik büyük bir opera salonuna kavuşacak. Bu büyük salon her operada olduğu gibi doğal bir akustiğe sahip olacak.

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İşte yeni Atatürk Kültür Merkezi

Diğer konser salonları, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, tasarım dükkanları ve bunların arasında yer alan kafeler ve restoranlar gibi ikincil mekanları, daha etkin hizmet verebilecekleri şekilde, senelerce atıl kalmış olan depo ve otopark alanında, tamamen baştan kurgulandı.

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İşte yeni Atatürk Kültür Merkezi

Mevcut AKM'ye eklenecek yeni binada ise 800 kişilik Tiyatro Salonu, bin kişilik Konferans Salonu, 285 kişilik Sinema Salonu, 250 kişilik Oda Tiyatrosu, bir Sergi Salonu, bir Kütüphane, 885 araçlık otopark bulunuyor.


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İşte yeni Atatürk Kültür Merkezi

Zemin ve birinci kattan fuayelerin birleşmesi vasıtasıyla birbirlerine ve nihayetinde ana binaya bağlanan alçak yapılardan oluşan bu ikincil üniteler sokak seviyesinde, kolay erişilebilir, bağımsız mekanlardan ibaret olacak.

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