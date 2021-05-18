İşte yeni destek paketi: Hangi işletmeler 5 bin TL hibe alacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yeni destek paketini açıkladı. Erdoğan, esnaflara iki grup halinde destek ödemesi yapılacağını belirtti. Bu kapsamda, esnaflara 5 bin ve 3 bin TL hibe ödemesi yapılacak. Peki hangi işletmeler hibe desteğinden yararlanacak? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik Kabine Toplantısı sonrasında esnafa peş peşe müjdeleri sıraladı.
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Daha önce salgın nedeniyle maddi kayıp yaşayan esnafa yönelik Gelir Kaybı Desteği, Kira Desteği, ve Ciro Kaybı Desteği uygulamaları hayata geçirilmişti.
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Bazı sektörlere sigorta prim desteği verilmiş, esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi ödemelerinde 6 aylık erteleme imkanı getirilmişti.
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235 bin esnafa 5 bin TL hibe desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada pandemi döneminde çalışamayan esnafa yapılacak desteği duyurdu.
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