İşte yerli hava savunma sistemi Korkut-D
Milli ve modern bir hava savunma sistemi olan (Korkut-D (CİWS-35), Türk donanma gemilerinde kullanılacak. Sistemde 35 milimetrelik çift top bulunuyor. Korkut-D, seyir füzeleri ve anti-gemi füzeleri başta olmak hava tehditlerini bertaraf edecek.
Kara Kuvvetleri envanterindeki emektar M-42A1/A2 Duster Walker sistemlerinin yerini alacak olan KORKUT Hava Savunma Sistemi, FNSS ürünü ZMA-30 paletli Zırhlı Muharebe Aracı üzerine entegre edildi.
30 Ton sınıfı zırhlı muharebe aracı amfibik bir araç olup, TSK bünyesinde görev yapan AKINCI ZMA’ya göre çok daha büyük süspansiyon kapasitesi ve arttırılmış güç gurubu performansına sahip. ZMA-30 KORKUT Platformunun şasesi özel bir zırh korumasına sahip ve mayınlara karşı dayanıklı.