İşte yerli hava savunma sistemi Korkut-D

30 Ton sınıfı zırhlı muharebe aracı amfibik bir araç olup, TSK bünyesinde görev yapan AKINCI ZMA’ya göre çok daha büyük süspansiyon kapasitesi ve arttırılmış güç gurubu performansına sahip. ZMA-30 KORKUT Platformunun şasesi özel bir zırh korumasına sahip ve mayınlara karşı dayanıklı.