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  3. 28 Kasım 2018 14:02

İşte yerli hava savunma sistemi Korkut-D

İşte yerli hava savunma sistemi Korkut-D

Milli ve modern bir hava savunma sistemi olan (Korkut-D (CİWS-35), Türk donanma gemilerinde kullanılacak. Sistemde 35 milimetrelik çift top bulunuyor. Korkut-D, seyir füzeleri ve anti-gemi füzeleri başta olmak hava tehditlerini bertaraf edecek.

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İşte yerli hava savunma sistemi Korkut-D

Kara Kuvvetleri envanterindeki emektar M-42A1/A2 Duster Walker sistemlerinin yerini alacak olan KORKUT Hava Savunma Sistemi, FNSS ürünü ZMA-30 paletli Zırhlı Muharebe Aracı üzerine entegre edildi.

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İşte yerli hava savunma sistemi Korkut-D

30 Ton sınıfı zırhlı muharebe aracı amfibik bir araç olup, TSK bünyesinde görev yapan AKINCI ZMA’ya göre çok daha büyük süspansiyon kapasitesi ve arttırılmış güç gurubu performansına sahip. ZMA-30 KORKUT Platformunun şasesi özel bir zırh korumasına sahip ve mayınlara karşı dayanıklı.

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İşte yerli hava savunma sistemi Korkut-D

Bunun yanı sıra ZMA-30 KORKUT platformu nehir ve göletlerden geçiş yapabilmesi amacıyla iki adet su jeti ile donatıldı. Dünyada ilk defa uygulanan bu sistem sayesinde KORKUT rakip platformlara karşı büyük bir üstünlük sağlıyor.

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