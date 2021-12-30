İşte yılın son seçim anketi: Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı?
2018 yılındaki seçimlere damgasını vuran ORC Araştırma, yılın son seçim anketi sonuçlarını açıkladı. İşte ankete göre partilerin oy oranları...
2018 seçim sonuçlarını en yakın tahmin eden araştırma şirketi ORC, 2021 yılının son seçim anketi sonuçlarını yayınladı.
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ORC'nin kamuoyu araştırması, 24-27 Aralık tarihleri arasında 41 ilde 3 bin 675 kişiyle yüz yüze anket yöntemiyle yapıldı.
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ORC'nin seçim anketinde "Bu Pazar Genel Seçim Olsa hangi partiye oy verirdiniz" sorusuna katılanların yüzde 39.4'ü Cumhur İttifakını tercih etti.
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Anketin sonuçlarına göre, AK Parti yüzde 30.8, CHP yüzde 25.1, İYİ Parti yüzde 15.5, MHP yüzde 8.6, HDP yüzde 8.3, Gelecek Partisi yüzde yüzde 3.2, DEVA Partisi yüzde 3, Saadet Partisi yüzde 1.5, TDP yüzde 1.3, Memleket Partisi yüzde 1.2 oy alıyor gözüküyor.
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