İşte yılın son seçim anketinde Erdoğan ve 4 muhtemel rakibinin oy oranları

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNU

Katılımcılara "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu ne?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 67'si ülkenin ne büyük sorununun ekonomi olduğunu söyledi.

Katılımcıların yüzde 6,5'i en büyük sorunu mülteciler olarak görürken, 4,2'si ise işsizlik olarak yanıt verdi.

Anketin sonuçlarına göre halkın yolsuzluk, kadına yönelik şiddet ve sağlık sektöründeki sorunları "sorun" olarak görmediği ortaya çıktı.