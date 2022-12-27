İşte yılın son seçim anketinde Erdoğan ve 4 muhtemel rakibinin oy oranları
Area Araştırma, 2022 yılının son seçim anketi sonuçlarını açıkladı. Aralık 2022 seçim anketi sonuçlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşısına aday olabilecek muhtemel 4 isim olan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Meral Akşener'in oy oranları da belli oldu.
Area Araştırma, 20-25 Aralık tarihleri arasında 12 kentte yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. 2004 kişinin katıldığı anketten çarpıcı sonuçlar elde edildi.
BU PAZAR SEÇİM OLSA
Ankette katılımcılara "Bugün milletvekili seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu soruldu. Toplam seçmen üzerinden değerlendirilen sonuçlara göre AKP'nin oy oranı yüzde 28 olarak ölçüldü. CHP'nin oy oranı yüzde 22,6 iken İYİ Parti'nin ise yüzde 12'lik oy oranına sahip olduğu görüldü. Diğer partilerin oy oranları ise şöyle oldu:
HDP: %8,5
MHP: %6
DEVA: %2,6
Diğer: %5,8
Kararsız: 14,5
KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA
Aynı sorunun yanıtı kararsızlar dağıtıldıktan sonra değerlendirildiğinde ise oy oranları şöyle oldu:
AKP: %32,7
CHP: %26,4
İYİ Parti: %14
HDP: %10
MHP: %7
DEVA: %3,1
Diğer: %6,8
TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNU
Katılımcılara "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu ne?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 67'si ülkenin ne büyük sorununun ekonomi olduğunu söyledi.
Katılımcıların yüzde 6,5'i en büyük sorunu mülteciler olarak görürken, 4,2'si ise işsizlik olarak yanıt verdi.
Anketin sonuçlarına göre halkın yolsuzluk, kadına yönelik şiddet ve sağlık sektöründeki sorunları "sorun" olarak görmediği ortaya çıktı.