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  3. 24 Haziran 2017 15:02

İşte yollarda son durum

Tatilciler karayollarını felç etti. Türkiye'nin dört bir yanında kırmızı alarm verildi.

İşte yollarda son durum

Türkiye'de milyonlarca insan bayram tatili için yollara döküldü, haber ajansları an itibariyle Kocaeli, Düzce, Bolu-Gerede, Çanakkale, Bandırma, Bursa, Bodrum, Marmaris Akyaka, İpsala Sınır Kapısı, Kapıkı Kule Sınır Kapısı ve Antalya'da yoğunluk trafik yoğunluğu yaşandığını bildiriyor. Düzce ile Bolu-Gerede bölümünde trafik durma noktasında.

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İşte yollarda son durum

Bodrum'da kilometrelerce kuyruk oluştu. 

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İşte yollarda son durum

Ülkenin dört bir yanından Bodrum'a akın akın geliyorlar. 2 kilometrelik yolu 4 saatte geçtiler.  Trafik durma noktasına geldi.

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İşte yollarda son durum

Tatilciler yola çıktı. Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler nedeniyle,  karayollarında araç yoğunluğu yaşanıyor.


 

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