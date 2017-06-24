İşte yollarda son durum
Tatilciler karayollarını felç etti. Türkiye'nin dört bir yanında kırmızı alarm verildi.
Türkiye'de milyonlarca insan bayram tatili için yollara döküldü, haber ajansları an itibariyle Kocaeli, Düzce, Bolu-Gerede, Çanakkale, Bandırma, Bursa, Bodrum, Marmaris Akyaka, İpsala Sınır Kapısı, Kapıkı Kule Sınır Kapısı ve Antalya'da yoğunluk trafik yoğunluğu yaşandığını bildiriyor. Düzce ile Bolu-Gerede bölümünde trafik durma noktasında.
Ülkenin dört bir yanından Bodrum'a akın akın geliyorlar. 2 kilometrelik yolu 4 saatte geçtiler. Trafik durma noktasına geldi.