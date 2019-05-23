İşte YSK Başkanı Sadi Güven'in şerhinin tam metni
YSK Başkanı Sadi Güven, YSK'nın 7 üyesinin oy çokluğu ile kabul edilen İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararına karşı çıkmıştı. İşte Sadi Güven'in İstanbul seçimlerinin neden yenilenmemesi gerektiğini anlattığı muhalefet şerhinin tam metni...
YSK Başkanı Sadi Güven, YSK'nın 7 üyesinin oy çokluğu ile kabul edilen İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararına karşı çıkmıştı. İşte Sadi Güven'in İstanbul seçimlerinin neden yenilenmemesi gerektiğini anlattığı muhalefet şerhinin tam metni...