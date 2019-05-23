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  3. 23 Mayıs 2019 00:00

İşte YSK Başkanı Sadi Güven'in şerhinin tam metni

YSK Başkanı Sadi Güven, YSK'nın 7 üyesinin oy çokluğu ile kabul edilen İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararına karşı çıkmıştı. İşte Sadi Güven'in İstanbul seçimlerinin neden yenilenmemesi gerektiğini anlattığı muhalefet şerhinin tam metni...

İşte YSK Başkanı Sadi Güven'in şerhinin tam metni

YSK Başkanı Sadi Güven, YSK'nın 7 üyesinin oy çokluğu ile kabul edilen İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararına karşı çıkmıştı. İşte Sadi Güven'in İstanbul seçimlerinin neden yenilenmemesi gerektiğini anlattığı muhalefet şerhinin tam metni...

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İşte YSK Başkanı Sadi Güven'in şerhinin tam metni

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İşte YSK Başkanı Sadi Güven'in şerhinin tam metni

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İşte YSK Başkanı Sadi Güven'in şerhinin tam metni

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