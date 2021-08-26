İşte yüz yüze eğitimle okula dönüşün 10 altın kuralı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İpek Akman, çocukların sağlığını korumak ve okulların tekrar kapanmasına yol açacak durumların ortaya çıkmasını önlemek için 10 öneri sıraladı.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İpek Akman, yüz yüze eğitim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akman, “Okulların açılması ve eğitimin başlaması çocuk gelişimi ve ruh sağlığı için elzemdir. Ancak ülkemizde bulaşıcılığı çok yüksek olan Delta varyantı giderek yaygınlaşmaktadır. 15 yaşından küçük çocuklarımızın aşısı da olmadığı için okulda gerekli önlemler alınmazsa sonbahar ve kış aylarında pandeminin şiddetinin artacağını kestirmek mümkündür” dedi ve çocukların sağlığını korumak ve okulların tekrar kapanmasına yol açacak durumların ortaya çıkmasını önlemek için 10 önerisini şöyle sıraladı:
1 – Okuldaki tüm öğretmenler ve çalışanlar 2 doz Covid-19 aşısı olmalıdır. Aşısız çalışanlar her hafta Covid testi yaptırmalı veya ücretsiz izne çıkmalıdır.
2 – Velilerin aşılanma durumları sorgulanmalıdır, aşısız velilerin çocukları her hafta Covid testi yaptırmalıdır.
3 – Veliler çocukları hasta olduğu takdirde okula göndermemeleri konusunda bilgilendirilmelidir.