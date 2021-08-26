İşte yüz yüze eğitimle okula dönüşün 10 altın kuralı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İpek Akman, yüz yüze eğitim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akman, “Okulların açılması ve eğitimin başlaması çocuk gelişimi ve ruh sağlığı için elzemdir. Ancak ülkemizde bulaşıcılığı çok yüksek olan Delta varyantı giderek yaygınlaşmaktadır. 15 yaşından küçük çocuklarımızın aşısı da olmadığı için okulda gerekli önlemler alınmazsa sonbahar ve kış aylarında pandeminin şiddetinin artacağını kestirmek mümkündür” dedi ve çocukların sağlığını korumak ve okulların tekrar kapanmasına yol açacak durumların ortaya çıkmasını önlemek için 10 önerisini şöyle sıraladı: