İşte zamlı pasaport ücretleri

Maktu harçlar ve bazı vergiler Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte zamlandı. Buna göre pasaport, noter ve vize harçları yüzde 50 oranında artırıldı. Bununla birlikte defter bedeli hariç olmak üzere pasaport harç bedelleri 5 bin TL'ye kadar çıktı. Defter bedeli ise 501 TL oldu.

İşte Temmuz 2023 itibariyle pasaport ücretleri;