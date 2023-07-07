İşte zamlı pasaport ücretleri
Maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasının ardından yeni pasaport ücretleri belli oldu.
Maktu harçlar ve bazı vergiler Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte zamlandı. Buna göre pasaport, noter ve vize harçları yüzde 50 oranında artırıldı. Bununla birlikte defter bedeli hariç olmak üzere pasaport harç bedelleri 5 bin TL'ye kadar çıktı. Defter bedeli ise 501 TL oldu.
İşte Temmuz 2023 itibariyle pasaport ücretleri;
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6 aylık pasaport bedeli 689 liradan 1.034 TL'ye,
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1 yıllık pasaport bedeli 1.008 liradan 1.512 TL'ye,
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2 yıllık pasaport bedeli 1.646 liradan 2.469 TL'ye,
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