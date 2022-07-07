İstediği ilaç yazılmayınca hastaneyi birbirine kattı
Bursa Gemlik'te ilaç yazdırmak için hastaneye giden ve kendisinde ilaç göründüğü için yeni reçete yazılmayınca tepki gösteren şahıs gözaltına alındı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi, hastanede ilacı yazılmayınca güvenlik görevlilerine saldırdı.
Olay, dün saat 10.00 sıralarında Gemlik Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Rapor ile aldığı ilacı yazdırmak için psikiyatri kliniğine gelen Tamer Ali S. (38), kendisinde ilaç göründüğü için reçetesi yazılmayınca koridorda yüksek sesle konuşarak tepki gösterdi.
S., kendisini uyaran güvenlik görevlileri Zafer A. (53) ile Özlem Ö.’e (48) saldırdı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde hastane koridorunda cep telefonuyla konuşan S.’nın, güvenlik görevlisi Zafer A. tarafından uyarıldığı görülüyor. Yüksek sesle konuştuğu için uyarılan S., bunun üzerine A.’a yumruk atıyor.
Diğer güvenlik görevlisi Özlem Ö. de şüpheliyi engellemek isterken, darba maruz kalıyor. Hastane çalışanlarının ve hastaların araya girmesiyle güvenlik görevlileri saldırganın elinden kurtarılıyor.
Olayın ardından gözaltına alınan Tamer Ali S., Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.