İstediği ilaç yazılmayınca hastaneyi birbirine kattı

S., kendisini uyaran güvenlik görevlileri Zafer A. (53) ile Özlem Ö.’e (48) saldırdı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde hastane koridorunda cep telefonuyla konuşan S.’nın, güvenlik görevlisi Zafer A. tarafından uyarıldığı görülüyor. Yüksek sesle konuştuğu için uyarılan S., bunun üzerine A.’a yumruk atıyor.