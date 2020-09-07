  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 07 Eylül 2020 14:20

İşten çıkarmama süresi uzadı

Kanun yürürlüğe girdikten sonra işveren ancak işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışlarına dayalı olarak fesih yapabilmeye başladı.

İşten çıkarmama süresi uzadı

Kanun yürürlüğe girdikten sonra işveren ancak işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışlarına dayalı olarak fesih yapabilmeye başladı.

1/ 13
İşten çıkarmama süresi uzadı

Kanuna 27 Temmuz'da eklenen ibare ile belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi hallerinin de fesih yasağı kapsamında olmadığı belirtildi.

2/ 13
İşten çıkarmama süresi uzadı

İşverene fesih yerine işçiyi ücretsiz izne çıkarma hakkı tanındı. İşveren işçiden onay almadan ücretsiz izin uygulamasını başlatabiliyor.

3/ 13
İşten çıkarmama süresi uzadı

Ücretsiz izne çıkartılan işçilere kısa çalışma ödeneğinden yararlanamamaları halinde işsizlik sigortası fonundan günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği veriliyor. Ücretsiz izin süreleri iki ay süreyle uzayan işçiler iki ay daha nakdi ücret desteği alabilecekler.

4/ 13
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM