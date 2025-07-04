İstifa sloganlarına tepki gösterdi, meydan dayağı attılar!

Olayın ardından grup, belediye binası önünde basın açıklaması yaptı. Belediye Meclis Üyesi Amine Yiğit tarafından okunan açıklamada, “Kadınlarla ortaklaşmayan, partimizin ilkelerini benimseyememiş, halka cevap olamamış, halkın yanında yer almak yerine başka çevrelerin etkisi altına girmiş bir şahsın Silopi Belediyesi’ni yönetme imkanı ve olanağı yoktur. Her ne koşulda olursa olsun başta kadın kazanımları olmak üzere bizler halkımızın kazanımlarını koruyup sahip çıkma kararlılığından vazgeçmeyeceğiz. Silopi Belediyesi kadınların belediyesidir, halkın belediyesidir ve yeniden halkın yönetimine geçene kadar bu şahsa karşı durmaya devam edeceğiz. Bu kentin iradesini hiçbir şart ve koşulda temsil edemezsin. Partimize ve halkımıza karşı giydiğin bu eksiklik ve yetmezlikten çıkışının tek yolu bulunduğun makamdan istifa etmendir. Silopi Belediyesi halkındır ve her daim halkın olmaya devam edecektir” denildi.