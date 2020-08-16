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  3. 16 Ağustos 2020 15:39

İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmadı

İstanbul'da vatandaşlar Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Yerli ve yabancı turistler maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmadı

Yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği İstiklal Caddesi'nde koronavirüs önlemleri unutuldu. Maske takmayan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.

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İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmadı

Taksim Meydanı'nda görev yapan güvenlik görevlileri ile zabıtalar zaman zaman maskesiz gezen vatandaşları uyardı.

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İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmadı

Koronavirüs nedeniyle kapanan sınır kapılarının tekrar açılmasıyla ülkeye gelen turistlerin ilk ziyaret yerlerinden biri Beyoğlu oldu.

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İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmadı

Turist aileler Beyoğlu'nda yürüyüş yaparak mağazaları gezdi. Ancak bazı turistlerin maskesiz yürümeleri dikkat çekti.

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