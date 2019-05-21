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  3. 21 Mayıs 2019 16:02

İstiklal Caddesi'nde Ekrem İmamoğlu izdihamı

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, sabah Halk TV'de canlı yayına çıktı. İmamoğlu, Hüsamettin Cindoruk ile olan randevusu için Gümüşsuyu'ndan Galatasaray'a, İstiklal Caddesi üzerinden yürüdü. İmamoğlu'nu gören vatandaşların oluşturduğu kalabalık yol boyu büyüdü.

İstiklal Caddesi'nde Ekrem İmamoğlu izdihamı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde merkezi Gümüşsuyu'nda bulunan Halk TV'de canlı yayına katıldı. İmamoğlu, canlı yayının ardından eski bakanlardan Hüsamettin Cindoruk ile Galatasaray'daki randevusuna yürüyerek gitmeye karar verdi. İmamoğlu'nun yürüyüşü Taksim Meydanı'nda başladı. İmamoğlu'nu ilk gören 3 vatandaş, şaşkınlıklarını, ''Sizden konuşuyorduk şimdi. İyi insan lafının üzerine gelirmiş'' sözleriyle dile getirdi.

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İstiklal Caddesi'nde Ekrem İmamoğlu izdihamı

İmamoğlu, The Marmara Oteli önünden geçerken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile karşılaştı ve ikili birbirleriyle selamlaştı. Bu sırada bir vatandaşın İmamoğlu'na, ''Başkanım bir yanak'' demesi gülüşmelere yol açtı. İmamoğlu'nu ilk gören vatandaşlar, rahatça ''selfie''lerini çekebildi. Kalabalık meydanın ortalarına gelindiğinde artmaya başladı.

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İstiklal Caddesi'nde Ekrem İmamoğlu izdihamı

Taim Drobi adlı Suriyeli bir iş insanı, sevgilisine aldığı çiçekleri, İmamoğlu'na hediye etti. 10 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve şirket sahibi olduğunu belirten Drobi, sevgilisine yeni çiçek alacağını belirtti.

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İstiklal Caddesi'nde Ekrem İmamoğlu izdihamı

İstiklal Caddesi'ne girildiğinde kalabalık yüzlere ulaştı. Vatandaşlar tarafından sevgi çemberine alınan İmamoğlu, kendisine gelen tüm ''selfie'' taleplerini, elinden geldiğince karşıladı.

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