İstiklal Caddesi'nde Ekrem İmamoğlu izdihamı
CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, sabah Halk TV'de canlı yayına çıktı. İmamoğlu, Hüsamettin Cindoruk ile olan randevusu için Gümüşsuyu'ndan Galatasaray'a, İstiklal Caddesi üzerinden yürüdü. İmamoğlu'nu gören vatandaşların oluşturduğu kalabalık yol boyu büyüdü.
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde merkezi Gümüşsuyu'nda bulunan Halk TV'de canlı yayına katıldı. İmamoğlu, canlı yayının ardından eski bakanlardan Hüsamettin Cindoruk ile Galatasaray'daki randevusuna yürüyerek gitmeye karar verdi. İmamoğlu'nun yürüyüşü Taksim Meydanı'nda başladı. İmamoğlu'nu ilk gören 3 vatandaş, şaşkınlıklarını, ''Sizden konuşuyorduk şimdi. İyi insan lafının üzerine gelirmiş'' sözleriyle dile getirdi.
İmamoğlu, The Marmara Oteli önünden geçerken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile karşılaştı ve ikili birbirleriyle selamlaştı. Bu sırada bir vatandaşın İmamoğlu'na, ''Başkanım bir yanak'' demesi gülüşmelere yol açtı. İmamoğlu'nu ilk gören vatandaşlar, rahatça ''selfie''lerini çekebildi. Kalabalık meydanın ortalarına gelindiğinde artmaya başladı.
Taim Drobi adlı Suriyeli bir iş insanı, sevgilisine aldığı çiçekleri, İmamoğlu'na hediye etti. 10 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve şirket sahibi olduğunu belirten Drobi, sevgilisine yeni çiçek alacağını belirtti.