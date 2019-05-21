İstiklal Caddesi'nde Ekrem İmamoğlu izdihamı

İmamoğlu, The Marmara Oteli önünden geçerken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile karşılaştı ve ikili birbirleriyle selamlaştı. Bu sırada bir vatandaşın İmamoğlu'na, ''Başkanım bir yanak'' demesi gülüşmelere yol açtı. İmamoğlu'nu ilk gören vatandaşlar, rahatça ''selfie''lerini çekebildi. Kalabalık meydanın ortalarına gelindiğinde artmaya başladı.



