  4. İstiklal Caddesi'ndeki müzede hareketli dakikalar

Beyoğlu İstikal Caddesi'nde müzeye giren bir kişi intihar girişiminde bulundu. 2 gün önce işsiz kaldığı öğrenilen İran uyruklu şahıs, güçlükle ikna edildi.

Kaynak: İHA
Olay, saat 14.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bulunan müzede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müzeye giren İran uyruklu M.M. (39) önce müze içindeki Akdeniz Heykeli’nin önünde uzun süre bekledi.

Ardından üst kata çıkan şahıs intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

2 gün önce işten çıkarıldığı öğrenilen M., yaklaşık 2 buçuk saat süren ikna çalışmalarının ardından indirildi. 

Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

