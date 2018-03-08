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  3. 08 Mart 2018 21:40

İstiklal'de büyük yürüyüş... Kadınlar tek yürek

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Fransız Kültür Merkezi önünde toplanan binlerce kadın İstiklal Caddesi'nde slogan atarak yürüdü.

İstiklal'de büyük yürüyüş... Kadınlar tek yürek

Beyoğlu’nda toplanan binlerce kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, sloganlar eşliğinde İstiklal Caddesi’nde yürüyüşe geçti.

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İstiklal'de büyük yürüyüş... Kadınlar tek yürek

Fransız Kültür Merkezi önünde 19.30’da toplanan kadınlar, ellerinde pankart ve dövizlerle sloganlar eşliğinde İstiklal Caddesi’nde yürüyüşe geçti. Yağmura rağmen yürüyüşe binlerce kadın katılırken, bazı kadınların yağmurdan korunmak için şemsiye taşıdıkları görüldü.

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İstiklal'de büyük yürüyüş... Kadınlar tek yürek

Polis, yürüyüş nedeniyle Taksim ve İstiklal Caddesi’nde geniş güvenlik önlemi aldı. Polisler, yürüyüşe katılmak için gelenlerin çantaları ve üzerlerini aradı.

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İstiklal'de büyük yürüyüş... Kadınlar tek yürek

Tünel Meydanı’na kadar devam edecek olan kadınların yürüyüşü devam ediyor.

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