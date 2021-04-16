İstilacı kargalar, köylülerin kabusu oldu

"KORKULUK BUNLARA FAYDA ETMİYOR"

Dok, hiçbir önlemin kargalara fayda etmediğini belirterek, "Zararımız çok bütün köylü bu kargalardan şikayetçi. Allah'tan seralarımıza giremiyorlar. Herkes kendince önlem almaya çalışıyor ama henüz kimse çözüm bulamadı. İnsana benzer korkuluklar dikiyoruz ona da aldırış etmiyorlar. Ben doğduğumdan berri her yıl böyle gelirler. Erzurum’da en çok bizim buraya gelirler. Diğer ilçelerde bu kadar yoğun değiller bize sürüyle geliyorlar” şeklinde konuştu.