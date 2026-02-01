  1. Anasayfa
  4. İstinat duvarı otomobillerin üzerine çöktü! Çok sayıda araç hurdaya döndü

Hatay'da, istinat duvarı park halindeki araçların üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 7 araç kullanılamaz hale geldi. Duvarın araçların üzerine çökme anı kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA/İHA
Olay, Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde yaşandı. Mahalleden geçen tren yolu hattının istinat duvarı çöktü. 

Duvar ve kayalar, park halindeki 7 aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye; itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. 

Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde araç içerisinde herhangi bir insan izine rastlanmadı. 

Üzerine kayaların çöktüğü 7 araç ise kullanılamaz hale geldi.

