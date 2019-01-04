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  3. 04 Ocak 2019 13:20

İstinat duvarı park halindeki otomobillerin üzerine yıkıldı

Denizli'de bir arsaya örülen istinat duvarı aşırı rüzgar nedeniyle park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Duvardaki briketler, kullanılamaz hale gelen araçların camlarından içeri girdi.

İstinat duvarı park halindeki otomobillerin üzerine yıkıldı

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi 1598 Sokak'ta meydana geldi.

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İstinat duvarı park halindeki otomobillerin üzerine yıkıldı

Olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü kentte dün gece sabaha karşı sokakta bulunan bir arsanın çevresine örülen istinat duvarı şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki 3 aracın üzerine devrildi.

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İstinat duvarı park halindeki otomobillerin üzerine yıkıldı

Briketlerden bazıları araçların camlarından içeri girdi.

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İstinat duvarı park halindeki otomobillerin üzerine yıkıldı

Araçların tavanları yıkılan duvarın briketleri ile kaplandı. Olayın ardından sokak ulaşıma kapandı.

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