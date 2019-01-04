İstinat duvarı park halindeki otomobillerin üzerine yıkıldı
Denizli'de bir arsaya örülen istinat duvarı aşırı rüzgar nedeniyle park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Duvardaki briketler, kullanılamaz hale gelen araçların camlarından içeri girdi.
Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi 1598 Sokak'ta meydana geldi.
Olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü kentte dün gece sabaha karşı sokakta bulunan bir arsanın çevresine örülen istinat duvarı şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki 3 aracın üzerine devrildi.