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  3. 15 Haziran 2019 09:51

İSTOÇ'ta iş yeri yangını ! Ürünleri kurtarmak için seferber oldular

Bağcılar'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınırken, iş yerinde hasar oluştu.

İSTOÇ'ta iş yeri yangını ! Ürünleri kurtarmak için seferber oldular

Bağcılar Mahmutbey Mahallesinde bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde hırdavat, hediyelik eşya ve züccaciye ürünleri satan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle saat 07.00 sıralarında yangın çıktı.

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İSTOÇ'ta iş yeri yangını ! Ürünleri kurtarmak için seferber oldular

Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

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İSTOÇ'ta iş yeri yangını ! Ürünleri kurtarmak için seferber oldular

İtfaiye ekipleri yoğun dumanların çıktığı iş yerine, camları kırarak tayzikli su ve köpükle müdahale etti.

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İSTOÇ'ta iş yeri yangını ! Ürünleri kurtarmak için seferber oldular

İş yerinin içinde çakmak gazı ve meşale gibi yanıcı maddelerin bulunması yangının büyümesine neden oldu.

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