İşveren 1 asgari ücretli için ne kadar vergi ödeyecek ? İşte kuruşu kuruşuna tam hesap
Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 8.500 TL net olarak açıklanan 2023 yılı asgari ücretin kuruş kuruş hesabı ortaya çıktı. İşte asgari ücretin işverenlere tam maliyet dökümü.
Milyonları ilgilendiren asgari ücrete ilişkin açıklama bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2023 asgari ücret zammını belirleyemediğini ve yeni asgari ücretin Hükümet olarak belirlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında 2023 asgari ücretin yüzde 54,6 oranında arttırılarak net 8 bin 500 TL olduğunu açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ve Çalışma İstatistikleri Daire Başkanlığı tarafından asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti açıklandı.
2022'de ne kadardı ?
Bu senenin başında 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak hesaplanan asgari ücret, temmuz ayında yapılan iyileştirme çalışmasıyla 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak belirlenmişti. Bu ücretin işverene maliyeti ise 7 bin 603 lira 43 kuruştu. Brüt 6 bin 471 lira olan asgari ücretin, bin 3 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyordu.
2023'te ne kadar ?
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yüzde 54,54 oranında zam ile net 8 bin 506 lira olarak açıklandı. Ocak 2023'ten itibaren verilecek olan asgari ücretin işverene maliyeti de belli oldu.