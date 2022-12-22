İşveren 1 asgari ücretli için ne kadar vergi ödeyecek ? İşte kuruşu kuruşuna tam hesap

2022'de ne kadardı ?

Bu senenin başında 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak hesaplanan asgari ücret, temmuz ayında yapılan iyileştirme çalışmasıyla 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak belirlenmişti. Bu ücretin işverene maliyeti ise 7 bin 603 lira 43 kuruştu. Brüt 6 bin 471 lira olan asgari ücretin, bin 3 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyordu.