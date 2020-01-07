SON DAKİKA
SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR SAAT 20.00'YE KADAR İPTAL EDİLDİ
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 07 Ocak 2020 12:55

İsviçre'nin bir kenti artık İtalya'ya ait !

Campione D'Italia, İtalya sınırında bulunan ve 1930 yılına kadar Campione olarak anılan, daha sonra ise Benito Mussolini tarafından kentin İtalya'ya aidiyetini vurgulamak için d'Italia eki eklenen 2 bin nüfuslu bir kent.

İsviçre'nin bir kenti artık İtalya'ya ait !

İsviçre'nin İtalyanca konuşulan Ticino kantonuna 1860 yılından beri bağlı olan kent, Roma'nın isteği üzerine Avrupa Birliğine dahil edildi.

1/ 5
İsviçre'nin bir kenti artık İtalya'ya ait !

1 Ocak'tan beri Avrupa Birliği sınırılarında yer alan kentte halk, yaşam tarzlarını olumsuz etkileyeceğini düşündüklerini için iadeye karşı çıkıyor.

2/ 5
İsviçre'nin bir kenti artık İtalya'ya ait !

Roma'ya gönderdikleri bir mektupla bu durumu protesto etmişlerdi. Yapılan tüm itirazlara rağmen Avrupa Birliği kararını değiştirmedi. Son olarak İsviçre'ye katılmak için imza kampanyası başlatıldı ancak o da başarılı olamadı.

3/ 5
İsviçre'nin bir kenti artık İtalya'ya ait !

PARA BİRİMLERİ VE KDV ORANLARI DA DEĞİŞTİ

Kumarhanesi ile ünlü kentin İtalya'ya dahil olmasıyla para birimi de değişti. Artık İsviçre Frangı yerine euro kullanılacak ve araçlarda da İtalyan plakalar olacak.

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM