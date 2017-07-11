İşyerinde çalışma huzurunu bozan tazminatsız atılabilir
Çalışma barışının sağlanması için işveren kadar çalışanlara da sorumluluklar düşüyor.
İşyerinde cam çerçeve indirip, çalışma huzurunu bozan çalışan son Yargıtay kararlarına göre 6 gün içinde tazminatsız işinden atılabilir.
İşçinin emeğini, işverenin de sermayesini ortaya koyarak yer aldığı bir ilişki olan çalışma ilişkisinde karşılıklı güven esastır. Çalışma ilişkisi bu güvenin üzerine bina edildiği gibi işyerindeki düzen de bu çerçevede işlemektedir.
Bu düzeni bozan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışlar işçi için tazminatsız fesih anlamına gelebilir. Diğer yandan çalışma sürelerinin uzunluğundan ötürü çoğu kez işçi – işveren veya işçi ve iş arkadaşları uzun süreler bir arada bulunurlar.
DAVRANIŞLARA DİKKAT!
İşyerindeki gerginlikten, yoğun çalışma temposundan veya çalışanların özel durumlarından sürtüşmeler olabiliyor. İşyerinde kontrol edilemeyen davranışların sonucu bazen ağır olabilir. Bu nedenle işçilerin sinirlerine hakim olmaları ve işyerindeki davranışlarına dikkat etmeleri çok önemlidir. Akşam Gazetesi'nden Okan Güray Bülbül yazdı...