İtalya yeni kısıtlamalar sonrası savaş alanına döndü!

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin pazar günü açıkladığı başbakanlık kararnamesiyle getirilen ve bugünden itibaren başlayan kısıtlayıcı tedbirler; Milano, Torino, Trieste ve Napoli başta olmak üzere pek çok yerde protesto edildi. İtalyan basınında çıkan haberlerde, Milano ve Torino’daki protestoların şiddet eylemine dönüştüğü kaydedildi.



