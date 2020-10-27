İtalya yeni kısıtlamalar sonrası savaş alanına döndü!
İtalya'da yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması nedeniyle getirilen yeni kısıtlamalar vatandaşlar tarafından protesto edildi.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin pazar günü açıkladığı başbakanlık kararnamesiyle getirilen ve bugünden itibaren başlayan kısıtlayıcı tedbirler; Milano, Torino, Trieste ve Napoli başta olmak üzere pek çok yerde protesto edildi. İtalyan basınında çıkan haberlerde, Milano ve Torino’daki protestoların şiddet eylemine dönüştüğü kaydedildi.
Ülkenin ikinci büyük kenti Milano’da önlemleri protesto etmek için Lombardiya Bölgesel Yönetim binasına izinsiz yürümek isteyen göstericilere, polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Kentin farklı noktalarında ve Buenos Aires Caddesi'nde toplanan bir grup göstericinin de polis aracına molotofkokteyli attığı, basına yansıdı.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano’daki protestolarda 1 polis hafif yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.
Torino'da da "Halkın protestosu" çağrısıyla akşam saatlerinde meydanlara inen protestocularla polis arasında çatışma yaşandı. Ses bombası, şişe ve fişekler atan protestocu gruba, polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Kentin işlek meydanlarından San Carlo savaş alanına dönerken Roma Caddesi'ndeki bazı ünlü markaların vitrinlerinin de protestocular tarafından kırıldığı belirtildi. La Repubblica'nın haberinde, Torino’daki olaylarda 2 polisin yaralandığı, 10 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.