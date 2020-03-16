İşte İtalya'nın coronavirüs salgını sonrası hali
Avrupa'nın coronavirüs merkez üssü haline gelen İtalya'dan son dakika haberler gelmeye devam ediyor. İtalya'da tespit edilen koronavirüs vakası 24 bin 747'ye çıkarken hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 806 oldu. Avrupa Uzay Ajansı tarafından paylaşınal görüntüler ise şaşkınlık yarattı.
Uydudan gelen son görüntüler, İtalya'daki inanılmaz değişimi gözler önüne serdi. Ocak ayı ortalarında çekilen bu görüntü, artık çok daha farklı bir halde!
ESA'nın dünyaya yolladığı Şubat ayını kapsayan görüntülerde de çok büyük değişiklik yok; ancak kırmızı bölgenin ufak da olsa azaldığı dikkatlerden kaçmıyor.
Mart ayında salgının ülkeyi vurmasıyla birlikte ise kırmızı bölge iyiden iyiye azaldı. Benzer bir durum Çin'de de yaşandı. Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkenin uydu görüntüsü ise NASA'dan geldi.