  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 16 Mart 2020 11:55

İşte İtalya'nın coronavirüs salgını sonrası hali

Avrupa'nın coronavirüs merkez üssü haline gelen İtalya'dan son dakika haberler gelmeye devam ediyor. İtalya'da tespit edilen koronavirüs vakası 24 bin 747'ye çıkarken hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 806 oldu. Avrupa Uzay Ajansı tarafından paylaşınal görüntüler ise şaşkınlık yarattı.

İşte İtalya'nın coronavirüs salgını sonrası hali

Uydudan gelen son görüntüler, İtalya'daki inanılmaz değişimi gözler önüne serdi. Ocak ayı ortalarında çekilen bu görüntü, artık çok daha farklı bir halde!

1/ 13
İşte İtalya'nın coronavirüs salgını sonrası hali

ESA'nın dünyaya yolladığı Şubat ayını kapsayan görüntülerde de çok büyük değişiklik yok; ancak kırmızı bölgenin ufak da olsa azaldığı dikkatlerden kaçmıyor.

2/ 13
İşte İtalya'nın coronavirüs salgını sonrası hali

Mart ayında salgının ülkeyi vurmasıyla birlikte ise kırmızı bölge iyiden iyiye azaldı. Benzer bir durum Çin'de de yaşandı. Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkenin uydu görüntüsü ise NASA'dan geldi.

3/ 13
İşte İtalya'nın coronavirüs salgını sonrası hali

Hürriyet'in haberine göre; Virüs tehdidi nedeniyle fabrikaları kapatan Çin'de de haritadaki kırmızı renk kayboldu. Yani hava kirliliği iyiden iyiye düştü.

4/ 13
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM