İtalya'da işletme sahipleri sokağa döküldü
Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkelerden İtalya'da Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi.Polisle karşı karşıya gelen işletme sahipleri ''Özgürlük istiyoruz'' diye haykırdı.
İtalya'da Draghi hükümeti Kovid-19 tedbirleri nedeniyle protesto edildi
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İtalya'da küçük işletme sahipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sebebiyle kapalı olan işletmelerinin yeniden açılması talebiyle Roma'da, Mario Draghi liderliğindeki hükümeti protesto etti.
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Başbakanlık sarayı Chigi yakınlarındaki San Silvestro meydanında yoğun yağışa rağmen toplanan yaklaşık 1000 kişi, "Ben (dükkanımı) açıyorum" sloganıyla son bir haftada başkentte ikinci protesto mitingini gerçekleştirdi.
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Yoğun güvenlik önlemleri alınan protesto için başbakanlığa çıkan tüm yollar, güvenlik güçlerince kapatıldı.
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