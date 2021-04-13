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İtalya'da işletme sahipleri sokağa döküldü

Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkelerden İtalya'da Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi.Polisle karşı karşıya gelen işletme sahipleri ''Özgürlük istiyoruz'' diye haykırdı.

İtalya'da Draghi hükümeti Kovid-19 tedbirleri nedeniyle protesto edildi

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İtalya'da küçük işletme sahipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sebebiyle kapalı olan işletmelerinin yeniden açılması talebiyle Roma'da, Mario Draghi liderliğindeki hükümeti protesto etti.

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Başbakanlık sarayı Chigi yakınlarındaki San Silvestro meydanında yoğun yağışa rağmen toplanan yaklaşık 1000 kişi, "Ben (dükkanımı) açıyorum" sloganıyla son bir haftada başkentte ikinci protesto mitingini gerçekleştirdi.

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Yoğun güvenlik önlemleri alınan protesto için başbakanlığa çıkan tüm yollar, güvenlik güçlerince kapatıldı.

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