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  3. 23 Mart 2020 18:05

İtalya'da kan donduran iddia: 60 yaş üstü korona hastaları tedavi dışı bıraktı

Koronavirüs kaynaklı ölümlerde Çin'i geride bırakan İtalya'da her gün yüzlerce kişi hayatını kaybetmeye, binlerce hastaya ise tanı koyulmaya devam ediyor.

İtalya'da kan donduran iddia: 60 yaş üstü korona hastaları tedavi dışı bıraktı

Koronavirüs kaynaklı ölümlerde Çin'i geride bırakan İtalya'da her gün yüzlerce kişi hayatını kaybetmeye, binlerce hastaya ise tanı koyulmaya devam ediyor.

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İtalya'da kan donduran iddia: 60 yaş üstü korona hastaları tedavi dışı bıraktı

İtalya'da görevli İsrailli doktor Gai Peleg, ülkede sınırlı sayıda solunum cihazı olduğu için 60 yaşın üstündekileri tedavi dışı bıraktıklarını söyledi.

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İtalya'da kan donduran iddia: 60 yaş üstü korona hastaları tedavi dışı bıraktı

İsrail merkezli yayın yapan Keshet 12 televizyonuna konuşan Peleg, yalnızca 60 yaşın altındaki koronavirüs hastalarına solunum desteği verilebildiğini, sağlık çalışanlarının aldıkları talimatın bu yönde olduğunu belirtti.

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İtalya'da kan donduran iddia: 60 yaş üstü korona hastaları tedavi dışı bıraktı

İsrail'in hâlihazırda binlerce solunum cihazı üretmekte olduğu aktarılan haberde, bu cihazların en erken mayıs ayının ortalarında İtalya'ya ulaşabileceği bilgisi paylaşıldı.

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