İtalya'da koronavirüs hayatı bitirdi! Hastalar tuvalette ölüyor
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasında artan vaka sayıları nedeniyle hastanelerin kapasitesi dolarken dramatik görüntüler ortaya çıktı.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, güneydeki Napoli kentinin merkezi olduğu Campania Bölgesi'nde hasta sayılarının artması ve sağlık sisteminin zorlanması sebebiyle dramatik görüntüler ortaya çıkmaya başladı.
Özellikle Napoli’deki Cardarelli Hastanesinin acil servis birimindeki bir tuvalette yerde hayatını kaybetmiş yatan bir Kovid-19 hastasına ait olduğu ifade edilen görüntüler sosyal medyada ve yazılı basında geniş yankı buldu.
Söz konusu görüntüde diğer Kovid-19 hastalarının da birbirlerine yakın sedyelerde tedavi edildikleri görülüyor.