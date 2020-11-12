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  3. 12 Kasım 2020 17:50

İtalya'da koronavirüs hayatı bitirdi! Hastalar tuvalette ölüyor

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasında artan vaka sayıları nedeniyle hastanelerin kapasitesi dolarken dramatik görüntüler ortaya çıktı.

İtalya'da koronavirüs hayatı bitirdi! Hastalar tuvalette ölüyor

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, güneydeki Napoli kentinin merkezi olduğu Campania Bölgesi'nde hasta sayılarının artması ve sağlık sisteminin zorlanması sebebiyle dramatik görüntüler ortaya çıkmaya başladı.

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İtalya'da koronavirüs hayatı bitirdi! Hastalar tuvalette ölüyor

Özellikle Napoli’deki Cardarelli Hastanesinin acil servis birimindeki bir tuvalette yerde hayatını kaybetmiş yatan bir Kovid-19 hastasına ait olduğu ifade edilen görüntüler sosyal medyada ve yazılı basında geniş yankı buldu.

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İtalya'da koronavirüs hayatı bitirdi! Hastalar tuvalette ölüyor

Söz konusu görüntüde diğer Kovid-19 hastalarının da birbirlerine yakın sedyelerde tedavi edildikleri görülüyor.

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İtalya'da koronavirüs hayatı bitirdi! Hastalar tuvalette ölüyor

Il Messaggero gazetesinin haberinde, ülkede infiale yol açan görüntüler sonrası Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın, Campania'daki durumu incelemesi için iki müfettiş gönderdiği belirtildi.

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