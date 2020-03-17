İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı neden fazla ? İşte nedeni

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ek kaynaklar tarafından bildirilen vakaları takip eden Johns Hopkins Üniversitesi, dünya genelinde ölümlerin sayısının 7 bin 154 olduğunu duyurdu. Ölümlerin 3 bin 924'ü Çin'de meydana geldi.

