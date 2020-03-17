İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı neden fazla ? İşte nedeni
Koronavirüs salgınında Çin'de vaka sayısı azalırken, dünya genelinde vaka sayısı tavan yaptı. Çin'den sonra en çok can kaybı İtalya'da oldu. Peki İtalya'da ölüm oranı neden bu kadar fazla ?
Corona virüste önemli bir dönüm noktası yaşandı. Artık global ölüm sayısı Çin ana karasındaki veriyi geçmiş vaziyette.
SALGINDA DÖNÜM NOKTASI
Bu durum, geçen yılın sonunda virüsün çıkış noktası haline gelen Çin'de yaşanan salgın için oldukça önemli bir an.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu bugün yaptığı açıklamada, Çin ana karasında 3 bin 226 ölüm meydana geldiğini duyurdu.