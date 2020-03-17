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  3. 17 Mart 2020 12:16

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı neden fazla ? İşte nedeni

Koronavirüs salgınında Çin'de vaka sayısı azalırken, dünya genelinde vaka sayısı tavan yaptı. Çin'den sonra en çok can kaybı İtalya'da oldu. Peki İtalya'da ölüm oranı neden bu kadar fazla ?

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı neden fazla ? İşte nedeni

Corona virüste önemli bir dönüm noktası yaşandı. Artık global ölüm sayısı Çin ana karasındaki veriyi geçmiş vaziyette.

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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı neden fazla ? İşte nedeni

SALGINDA DÖNÜM NOKTASI
Bu durum, geçen yılın sonunda virüsün çıkış noktası haline gelen Çin'de yaşanan salgın için oldukça önemli bir an.

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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı neden fazla ? İşte nedeni

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu bugün yaptığı açıklamada, Çin ana karasında 3 bin 226 ölüm meydana geldiğini duyurdu.

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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı neden fazla ? İşte nedeni

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ek kaynaklar tarafından bildirilen vakaları takip eden Johns Hopkins Üniversitesi, dünya genelinde ölümlerin sayısının 7 bin 154 olduğunu duyurdu. Ölümlerin 3 bin 924'ü Çin'de meydana geldi.

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