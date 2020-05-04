İtalya'da normale dönüşün ilk günü: Aylar sonra sokağa çıktılar
Avrupa'da yeni tip koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da normalleşme süreci başladı. Aylardır eve kapanan İtalyanlar dışarı çıkmaya başladı.
Covid-19 salgınının Avrupa'da en fazla can kaybına neden olduğu ülke olan İtalya, 2 aylık sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından bugün kademeli olarak yeniden sokaklara geri dönmeye başlıyor.
İtalyanların artık dışarıda egzersiz yapmasına ve aynı bölgedeki akrabalarını, maske takmak koşuluyla, ziyaret etmesine izin verilecek.