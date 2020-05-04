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  3. 04 Mayıs 2020 12:10

İtalya'da normale dönüşün ilk günü: Aylar sonra sokağa çıktılar

Avrupa'da yeni tip koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da normalleşme süreci başladı. Aylardır eve kapanan İtalyanlar dışarı çıkmaya başladı.

İtalya'da normale dönüşün ilk günü: Aylar sonra sokağa çıktılar

Covid-19 salgınının Avrupa'da en fazla can kaybına neden olduğu ülke olan İtalya, 2 aylık sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından bugün kademeli olarak yeniden sokaklara geri dönmeye başlıyor.

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İtalya'da normale dönüşün ilk günü: Aylar sonra sokağa çıktılar

İtalyanların artık dışarıda egzersiz yapmasına ve aynı bölgedeki akrabalarını, maske takmak koşuluyla, ziyaret etmesine izin verilecek.

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İtalya'da normale dönüşün ilk günü: Aylar sonra sokağa çıktılar

Ülkedeki parklar da açılırken, restoranlar da paket servis yapabilecek.

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İtalya'da normale dönüşün ilk günü: Aylar sonra sokağa çıktılar

Ayrıca 15 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze törenlerine de izin verilecek.

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