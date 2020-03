İtalyanların umudu İstanbul! Karantinadaki herkes bu mesajı konuşuyor

'DURUM CİDDİ, YARDIM ETMELİYİZ' Şu an ABD'de bulunan Commisso, ''Floransa'da işler her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Şu an 3 arkadaşımız hastanede. Bazıları da hastalığı evinden geçiriyor. Durum çok ciddi! İnsanlara yardım etmeliyiz, bu zor günlerde İtalya'ya gitmek istedim ama izin vermediler.'' diye konuştu.