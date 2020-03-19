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  3. 19 Mart 2020 16:50

İtalyanların umudu İstanbul! Karantinadaki herkes bu mesajı konuşuyor

İtalya'da corona virüs vakaları 35 bini geçerken 2.978 kişi hayatını kaybetti. İtalya'yı etkisi altına alan virüs, Serie A takımlarını da çok zor durumda bıraktı.

İtalyanların umudu İstanbul! Karantinadaki herkes bu mesajı konuşuyor

İtalya'da corona virüs vakaları 35 bini geçerken 2.978 kişi hayatını kaybetti. İtalya'yı etkisi altına alan virüs, Serie A takımlarını da çok zor durumda bıraktı.

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İtalyanların umudu İstanbul! Karantinadaki herkes bu mesajı konuşuyor

Şimdiye kadar Sampdoria, Juventus, Fiorentina, Hellas Verona gibi takımlar, futbolcularında corona virüs testinin pozitif olduğunu açıkladı. Fiorentina'da ise 3 futbolcuda corona virüsüne rastlandı.

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İtalyanların umudu İstanbul! Karantinadaki herkes bu mesajı konuşuyor

Fiorentina Başkanı Rocco Commisso, konu hakkında açıklamada bulunurken çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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İtalyanların umudu İstanbul! Karantinadaki herkes bu mesajı konuşuyor

'DURUM CİDDİ, YARDIM ETMELİYİZ' Şu an ABD'de bulunan Commisso, ''Floransa'da işler her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Şu an 3 arkadaşımız hastanede. Bazıları da hastalığı evinden geçiriyor. Durum çok ciddi! İnsanlara yardım etmeliyiz, bu zor günlerde İtalya'ya gitmek istedim ama izin vermediler.'' diye konuştu.

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