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  3. 19 Şubat 2021 19:02

İtfaiye eri yaralı kadını sırtında ambulansa taşıdı!

Bursa'da kayınvalidesi Asiye Bekin’i (66) hastaneden evine götürmek isteyen Mehmet İbiş direksiyon hakimiyetini kaybedince zeytinlik alana girdi.

İtfaiye eri yaralı kadını sırtında ambulansa taşıdı!

Kaza, saat 15.00 sıralarında Orhangazi- İznik Karayolu Üreğil altı mevkisinde meydana geldi.

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İtfaiye eri yaralı kadını sırtında ambulansa taşıdı!

ZEYTİNLİĞE GİRDİ
Kayınvalidesi Asiye Bekin’i, tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi’nden alarak Orhangazi ilçesine bağlı Çakırlı Mahallesi’ndeki evine götürmek isteyen Mehmet İbiş'in 34 SZ 7670 plakalı otomobili, Üreğil altı mevkisinde kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, zeytinlik alana girdi.

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İtfaiye eri yaralı kadını sırtında ambulansa taşıdı!

İKİ KİŞİ YARALANDI
Zeytin ağaçlarına çarparak duran otomobilde sürücünün eşi Asiye İbiş (47) ve Asiye Bekin, yaralandı.

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İtfaiye eri yaralı kadını sırtında ambulansa taşıdı!

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asiye İbiş araçtan çıkarılırken, arka koltukta sıkışan Asiye Bekin için kurtarma çalışması başlatıldı.

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