İtfaiye eri yaralı kadını sırtında ambulansa taşıdı!
Bursa'da kayınvalidesi Asiye Bekin’i (66) hastaneden evine götürmek isteyen Mehmet İbiş direksiyon hakimiyetini kaybedince zeytinlik alana girdi.
ZEYTİNLİĞE GİRDİ
Kayınvalidesi Asiye Bekin’i, tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi’nden alarak Orhangazi ilçesine bağlı Çakırlı Mahallesi’ndeki evine götürmek isteyen Mehmet İbiş'in 34 SZ 7670 plakalı otomobili, Üreğil altı mevkisinde kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, zeytinlik alana girdi.
İKİ KİŞİ YARALANDI
Zeytin ağaçlarına çarparak duran otomobilde sürücünün eşi Asiye İbiş (47) ve Asiye Bekin, yaralandı.