İtfaiyecilere 25 milyon liralık miras piyangosu: 24 Haziran'da paylaştırılacak
1936 yılında Türkiye güzeli seçilen doktor Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun, kendisini 2 kez yangından kurtaran Fatih İtfaiyesi görevlilerine bıraktığı 25 milyon lira, 24 Haziran'da görülecek duruşmada, sahiplerini bulacak. 349 kişinin varis olarak yer aldığı davada 263 itfaiye erinin hak sahibi olduğu yönünde rapor hazırlanmıştı.
1909'da dünyaya gelen Mahmure Birsen Sakaoğlu, 4 yaşında evlerinde çıkan yangından Fatih İtfaiyesi ekiplerince kurtarıldı. 1936'da Türkiye güzeli seçilen Sakaoğlu, tıp eğitiminin ardından kendisi gibi doktor olan Mustafa Sakaoğlu ile evlendi. 7 yıl ABD'de çalışıp, Türkiye'ye dönen çiftin çocukları olmadı.1999'da eşini kaybeden Sakaoğlu, Fatih'teki dairesinde yalnız yaşamaya başladı.
83 yıl İlk yangından 83 yıl sonra evinde çıkan yangında yeniden alevler arasında kalan Mahmure Sakaoğlu, bir kez daha Fatih İtfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sakaoğlu, ölmeden önce hayatta kalan tek yakını kardeşi emekli albay Selahattin İzmirli'yi görmeye gitti. Ancak kardeşi görüşmek istemedi. Sakaoğlu da 2000 yılında kendi el yazısıyla kaleme aldığı vasiyetnamesinde, bütün mal varlığını kendisini 2 kez yangından kurtaran Fatih İtfaiye Teşkilatı'nda görevli itfaiye erlerine bıraktı. Vasiyetnamesinde; Fatih'teki dairesinin satılmayıp, kirası ile bankada mevcut dolar ve Türk lirasının (12 milyon TL) sonsuza dek bankada kalmak şartıyla faizlerinin her 3 ayda bir alınarak, Fatih itfaiye erlerinin müdüründen kapıcısına kadar aynı miktarda ödenmesini istedi. Ayrıca manevi oğlu Mustafa Bakır'a enflasyona göre otomobil ile geçineceği paranın toplanan faiz ve kiradan peşin verilmesini istedi. Mahmure Birsen Sakaoğlu, 2003 yılında, 94 yaşında hayata veda etti. Selahattin İzmirli ve 4 yeğen, vasiyetnameye itiraz etti. Bu sırada Fatih İtfaiyesi'nde çalışan çaycıdan müdüre 316 itfaiyeci vasiyetnamenin lehtarı olmak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi 263 itfaiyeciyi lehtar saydı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava 18 yıl sürdü. Bu süreçte davaya dahil olan kişi sayısı 349'a ulaştı. Mahkeme, vasiyetnamenin iptali davasını reddetti. Yargıtay kararı onadı. Sakaoğlu'nun vasiyetnamesinde 'Bir kuruş dahi vermeyin' dediği kardeş Selahattin İzmirli, dava sürerken hayatını kaybetti.
FAİZ 25 MİLYON LİRAYI BULDU
Sakaoğlu'nun, bankadaki parası ise, aradan geçen sürede faiziyle birlikte 37 milyon liraya ulaştı. Paranın faiz tutarı olan 25 milyon lira, 24 Haziran'da görülecek Tenfiz Davası'ndan çıkacak karar ile mirascı kabul edilecek isimlere, belirlenecek oranlarla paylaştırılacak.
"DAVA 2002 YILINDA AÇILDI"
Bir kısım iitfaiye erinin avukatı Rukiye Pınar Aslan, "Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun kendi el yazısıyla hazırlamış olduğu vasiyetnamesinden dolayı bu dava açılmış oldu. Kendisi 2003 yılında vefat etti. Vefatının ardından mirasının açıklanmasını talep ettik. Ve vasiyetnamede tüm mirasını Fatih itfaiye erlerine, kapıcısından müdürüne kadar bıraktığını bildirmiş. Aynı zamanda vasiyetnamede manevi oğlu olarak beyan ettiği Mustafa Bakır ve avukatı zikredilmiştir. Vasiyetnamede kardeşinin mirastan pay almamasına rızası olmadığını özellikle belirtmiş. Daha sonra yasal mirasçıları olan kardeşleri vasiyetnamenin iptali için dava açtı. Dava 2002 yılında açıldı. Ben o tarihte büyük oğluma hamileydim, oğlum şu an 18 yaşında. 18 yıldır devam eden bir davadan bahsediyoruz nihayet bu ay son duruşmamız olacak" dedi.