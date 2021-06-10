İtfaiyecilere 25 milyon liralık miras piyangosu: 24 Haziran'da paylaştırılacak

83 yıl İlk yangından 83 yıl sonra evinde çıkan yangında yeniden alevler arasında kalan Mahmure Sakaoğlu, bir kez daha Fatih İtfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sakaoğlu, ölme­den önce hayat­ta kalan tek ya­kını kardeşi emekli albay Selahattin İzmirli'yi görmeye gitti. Ancak kardeşi görüşmek istemedi. Sakaoğlu da 2000 yılında kendi el yazısıyla kaleme aldığı vasiyetnamesinde, bütün mal varlığını kendisini 2 kez yangından kurtaran Fatih İtfaiye Teşkilatı'nda görevli itfaiye erlerine bıraktı. Vasiyetnamesinde; Fatih'teki dairesinin satılmayıp, kirası ile bankada mevcut dolar ve Türk lirası­nın (12 milyon TL) sonsuza dek bankada kalmak şartıyla faizlerinin her 3 ayda bir alınarak, Fatih itfaiye erleri­nin müdüründen kapıcısına kadar aynı miktarda ödenme­sini istedi. Ayrıca manevi oğlu Mustafa Bakır'a enflasyona göre otomobil ile geçineceği para­nın toplanan faiz ve kiradan peşin verilmesini istedi. Mahmure Birsen Sakaoğlu, 2003 yılında, 94 yaşında hayata veda etti. Selahattin İzmirli ve 4 yeğen, vasiyetnameye itiraz etti. Bu sırada Fatih İtfaiyesi'nde çalışan çaycıdan müdüre 316 itfaiyeci vasiyetnamenin leh­tarı olmak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi 263 itfaiyeciyi lehtar saydı. İs­tanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'n­de açılan dava 18 yıl sürdü. Bu süreçte davaya dahil olan kişi sayısı 349'a ulaştı. Mahkeme, vasiyetnamenin iptali dava­sını reddetti. Yargıtay kararı onadı. Sakaoğlu'nun vasiyetnamesinde 'Bir kuruş dahi vermeyin' dediği kardeş Selahattin İzmirli, dava sürerken hayatını kaybetti.