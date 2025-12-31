İtirafçı olmak isteyen Mehmet Akif Ersoy'un anlattıkları yetmedi!
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy, itirafçı olmak istedi. Adliyede ek ifade veren Ersoy'un, uyuşturucu partileriyle ilgili verdiği ancak anlattıklarının soruşturmaya katkı sağlamadığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, ‘uyuşturucu madde kullanmak’ ve ‘uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağlamak’ suçlarından eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mehmet Akif Ersoy, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan tutuklu Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu testinin 'pozitif' çıkmıştı. Test sonuçlarına göre Mehmet Akif Ersoy'un saçından alınan örneklerde 'Kokain ve metabolitleri' maddeleri bulunurken, Ersoy'un kanından alınan örneklerde ise herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirtilmişti.
Ersoy ek ifade için dün İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Ersoy'un ifadesi yaklaşık iki saat sürdü.
UYUŞTURUCU PARTİLERİNİ İTİRAF ETTİ AMA...
Sabah'ta yer alan ifadelere göre; Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu kullandığını kabul ederek, uyuşturucu partileriyle de ilgili bilgi verdi. Ersoy, etkin pişmanlık yasası kapsamında tahliyesini talep etti. Ancak verdiği bilgilerin yetersiz bulunduğu ve soruşturmaya katkı sağlamadığı belirtildi. Ersoy, ifadesinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine yeniden gönderildi.