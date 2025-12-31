İtirafçı olmak isteyen Mehmet Akif Ersoy'un anlattıkları yetmedi!

UYUŞTURUCU PARTİLERİNİ İTİRAF ETTİ AMA...

Sabah'ta yer alan ifadelere göre; Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu kullandığını kabul ederek, uyuşturucu partileriyle de ilgili bilgi verdi. Ersoy, etkin pişmanlık yasası kapsamında tahliyesini talep etti. Ancak verdiği bilgilerin yetersiz bulunduğu ve soruşturmaya katkı sağlamadığı belirtildi. Ersoy, ifadesinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine yeniden gönderildi.