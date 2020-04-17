İTÜ Türkiye'nin koronavirüs sonrası boşalan meydanlarını görüntüledi
Türkiye'nin ilk uydu yer gözlem istasyonu ve en geniş uydu görüntüsü arşivine sahip İTÜ UHUZAM'da ülkedeki bazı kalabalık ve işlek meydanlar, çok sık kullanılan ana yollar ve sahil yolları ile havaalanları, otobüs ve tren terminalleri uzaydan görüntülendi.
Kovid-19(Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan sıkı tedbirler ve özellikle 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde uygulamaya konulan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sayesinde yurt genelinde kalabalık meydan, cadde ve sokaklar adeta sessizliğe büründü.
Türkiye'nin ilk uydu yer gözlem istasyonu ve en geniş uydu görüntüsü arşivine sahip İTÜ UHUZAM'da ülkedeki bazı kalabalık ve işlek meydanlar, çok sık kullanılan ana yollar ve sahil yolları ile havaalanları, otobüs ve tren terminalleri uzaydan görüntülendi. Salgın sonrası kaydedilen görüntüler ile Türkiye'de ilk Kovid-19 vakası görülmeden önce çekilen görüntülerin karşılaştırması yapıldı.
Bu kapsamda, Türkiye'nin 5 büyükşehrinde Kovid-19 salgını öncesi ve sonrasında farklı uydular aracılığıyla kaydedilen görüntüler, özellikle son haftalarda salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere ve "evde kal" çağrılarına büyük oranda uyulduğunu gösteriyor.
İstanbul'da Kadıköy, Üsküdar ve Eminönü sahillerinde 1-9 Mart ve 9 Nisan'da çekilen kayıtlarda, yollardaki ve otoparklardaki araç yoğunluğunun gözle görülür bir şekilde azaldığı dikkati çekerken, hareketliliğin durma noktasına geldiği görüldü. Zincirlikuyu ve bağlantılı yolları, Maslak civarı ve Büyükdere Caddesi'nde de kurallara büyük oranda uyulduğu ve trafiğe daha az aracın çıktığı gözlendi.