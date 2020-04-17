İTÜ Türkiye'nin koronavirüs sonrası boşalan meydanlarını görüntüledi

Türkiye'nin ilk uydu yer gözlem istasyonu ve en geniş uydu görüntüsü arşivine sahip İTÜ UHUZAM'da ülkedeki bazı kalabalık ve işlek meydanlar, çok sık kullanılan ana yollar ve sahil yolları ile havaalanları, otobüs ve tren terminalleri uzaydan görüntülendi. Salgın sonrası kaydedilen görüntüler ile Türkiye'de ilk Kovid-19 vakası görülmeden önce çekilen görüntülerin karşılaştırması yapıldı.

