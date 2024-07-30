  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İTÜ'de korkutan yangın: Bina tahliye edildi

İTÜ'de korkutan yangın: Bina tahliye edildi

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Maslak kampüsünde havuzun olduğu binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Havuzda bulunan çocuklar ve aileleri binadan tahliye edildi.

Kaynak: İHA
İTÜ'de korkutan yangın: Bina tahliye edildi - Resim: 1

Olay, Sarıyer Maslak'ta bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, üniversite havuzunun bulunduğu binada elektrik sebebiyle ufak çaplı yangın çıktı. 

1 / 5
İTÜ'de korkutan yangın: Bina tahliye edildi - Resim: 2

Duman ve koku yayılması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

2 / 5
İTÜ'de korkutan yangın: Bina tahliye edildi - Resim: 3

İtfaiye duman ve kokunun nereden geldiğini araştırırken, yüzme dersi için okulda bulunan çocuklar ve aileleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

3 / 5
İTÜ'de korkutan yangın: Bina tahliye edildi - Resim: 4

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

4 / 5