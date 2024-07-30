İTÜ'de korkutan yangın: Bina tahliye edildi
İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Maslak kampüsünde havuzun olduğu binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Havuzda bulunan çocuklar ve aileleri binadan tahliye edildi.
Kaynak: İHA
Olay, Sarıyer Maslak'ta bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, üniversite havuzunun bulunduğu binada elektrik sebebiyle ufak çaplı yangın çıktı.
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Duman ve koku yayılması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
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İtfaiye duman ve kokunun nereden geldiğini araştırırken, yüzme dersi için okulda bulunan çocuklar ve aileleri tedbir amacıyla tahliye edildi.
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Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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