Ivanka Trump'a soruşturma başlatıldı

Kayıtların istenmesine dair mahkeme talebi, kısmen Trump'ın 20 yıllık vergi beyannamelerine dayanan ve Başkan'ın birkaç yıl içinde şirketin gelir vergisi yükümlülüğünü bir işletme gideri olarak 26 milyon dolarlık (yaklaşık 200 milyon TL) danışmanlık ücretlerini düşürerek azalttığı haberinin ardından geldi.