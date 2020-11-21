SON DAKİKA
KAFASI ÇORBA OLANLAR BURAYA! İŞTE SORU-CEVAP YENİ YASAKLAR!
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 21 Kasım 2020 12:10

Ivanka Trump'a soruşturma başlatıldı

New York Başsavcılığı, Başkan Donald Trump'ın iş anlaşmaları ve vergi ödemelerine dair yürütülen soruşturma kapsamında kızı Ivanka Trump'a ödenen danışmanlık ücretleriyle ilgili harekete geçti.

Ivanka Trump'a soruşturma başlatıldı

New York Başsavcılığı, Başkan Donald Trump'ın iş anlaşmaları ve vergi ödemelerine dair yürütülen soruşturma kapsamında kızı Ivanka Trump'a ödenen danışmanlık ücretleriyle ilgili harekete geçti.

1/ 5
Ivanka Trump'a soruşturma başlatıldı

New York Başsavcısı Letitia James'in Ivanka Trump'a ödenen danışmanlık ücretlerine ilişkin kayıtlar için Trump Organization'a bir mahkeme celbi gönderdiğini söyledi.

2/ 5
Ivanka Trump'a soruşturma başlatıldı

Independent Türkçe'nin New York Times'a dayandırdığı haberde; ismi saklı tutulan kaynak benzer bir mahkeme celbinin, aynı doğrultuda bir ceza soruşturması yürüten Manhattan bölge savcısı tarafından Başkan Trump'ın şirketine gönderildiğini bildirdi.

3/ 5
Ivanka Trump'a soruşturma başlatıldı

Kayıtların istenmesine dair mahkeme talebi, kısmen Trump'ın 20 yıllık vergi beyannamelerine dayanan ve Başkan'ın birkaç yıl içinde şirketin gelir vergisi yükümlülüğünü bir işletme gideri olarak 26 milyon dolarlık (yaklaşık 200 milyon TL) danışmanlık ücretlerini düşürerek azalttığı haberinin ardından geldi.

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM