Ivanka Trump'a soruşturma başlatıldı
New York Başsavcılığı, Başkan Donald Trump'ın iş anlaşmaları ve vergi ödemelerine dair yürütülen soruşturma kapsamında kızı Ivanka Trump'a ödenen danışmanlık ücretleriyle ilgili harekete geçti.
New York Başsavcılığı, Başkan Donald Trump'ın iş anlaşmaları ve vergi ödemelerine dair yürütülen soruşturma kapsamında kızı Ivanka Trump'a ödenen danışmanlık ücretleriyle ilgili harekete geçti.
New York Başsavcısı Letitia James'in Ivanka Trump'a ödenen danışmanlık ücretlerine ilişkin kayıtlar için Trump Organization'a bir mahkeme celbi gönderdiğini söyledi.
Independent Türkçe'nin New York Times'a dayandırdığı haberde; ismi saklı tutulan kaynak benzer bir mahkeme celbinin, aynı doğrultuda bir ceza soruşturması yürüten Manhattan bölge savcısı tarafından Başkan Trump'ın şirketine gönderildiğini bildirdi.
Kayıtların istenmesine dair mahkeme talebi, kısmen Trump'ın 20 yıllık vergi beyannamelerine dayanan ve Başkan'ın birkaç yıl içinde şirketin gelir vergisi yükümlülüğünü bir işletme gideri olarak 26 milyon dolarlık (yaklaşık 200 milyon TL) danışmanlık ücretlerini düşürerek azalttığı haberinin ardından geldi.