İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantısı fena karıştı! Ankara İl Başkanı görevden alındı

Akşener, yaptığı açıklamada, "Sevin gerçekten çok çalışkan bir kızım. Sevin'e dedim ki bazı yerlerde zorluğumuz var, 'Şuraya olur musun' dedim, o da 'Meral Abla baş üstüne' dedi. Şimdi herkesin huzurunda diyorum ki Sevin benim kızımdır. Burada bağıran arkadaşlarımın ahlakını sizin vicdanınıza bırakıyorum. An itibarıyla hepsi gitmiştir" diye konuştu.