İzlenme rekorları kıran Squid Game dizisi için korkutan uyarı

DİZİDEKİ SAHNELERİ CANLANDIRIYORLAR

Lincoln'deki Sir Francis Fill ilkokulunda görevli Gareth Nichols, "okulda, aralarında 6 yaşındakilerin de bulunduğu bir grup öğrencinin diziyi konuştuklarını ve bazı sahneleri canlandırdıklarını" söyledi.

Nichols, okulun olayla ilgili hemen aileleri bilgilendirdiğini ifade etti ve "Öğretmenleri hemen aileleri elektronik cihazların ayarlarını gözden geçirmeleri konusunda uyardı. Çocuklar cihazlar üzerinden ailelerinin haberi olmadan diziyi izliyor olabilir" dedi.