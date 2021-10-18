İzlenme rekorları kıran Squid Game dizisi için korkutan uyarı
Netflix'in izlenme rekorları kıran Kore dizisi Squid Game tartışılmaya devam ediliyor. İngiltere'de öğretmenler çocukların Squid Game'i taklit eden oyunlar oynamaya başladıklarını ve şiddet eğilimi gösterdikleri konusunda uyarıda bulundu. Uzmanlar ise dizinin 15 yaş altına kesinlikle izletilmemesi gerektiğini söylüyor.
İngiltere genelindeki okullarda görevli öğretmenler Squid Game isimli fenomen diziyi izleyen öğrencilerindeki tehlikeli değişimi fark etti. Öğretmenler ortak bir kararla çocukların diziyi seyretmemeleri için ailelere seslenip televizyon, tablet, akıllı telefon gibi elektronik cihazlarının ayarlarını gözden geçirmeleri çağrısı yaptı.
Güney Kore yapımı dizide yetişkinler, çocuk oyunlarını oynuyor ama oyunlarda kaybedenlerin sonu ölüm oluyor. Dizi, Güney Kore'deki birçok toplumsal meseleyi de bu oyunlar üzerinden anlatıyor.
15 YAŞ ALTI İÇİN KESİNLİKLE UYGUN DEĞİL
Bir çok uzman, yaş sınırı 15 olan dizinin ilköğretim seviyesindeki çocuklar için kesinlikle uygun olmadığını belirtti.
DİZİDEKİ SAHNELERİ CANLANDIRIYORLAR
Lincoln'deki Sir Francis Fill ilkokulunda görevli Gareth Nichols, "okulda, aralarında 6 yaşındakilerin de bulunduğu bir grup öğrencinin diziyi konuştuklarını ve bazı sahneleri canlandırdıklarını" söyledi.
Nichols, okulun olayla ilgili hemen aileleri bilgilendirdiğini ifade etti ve "Öğretmenleri hemen aileleri elektronik cihazların ayarlarını gözden geçirmeleri konusunda uyardı. Çocuklar cihazlar üzerinden ailelerinin haberi olmadan diziyi izliyor olabilir" dedi.