İzleyenler dondu kaldı: Kocasının amcasıyla kaçan kadının sözleri herkesi şoke etti

Ankara'da yaşayan 40 yaşındaki evli ve bir çocuk annesi Seda Aksu, eşinin amcası olan evli, üç çocuk babası Emir Aksu ile 6 Mayıs'ta ortadan kaybolmuştu. Ailesinin günlerdir izine ulaşamadığı kayıp kadın, sevgilisiyle birlikte ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert sayesinde Denizli'de bulunmuştu.

HERKESTEN AF DİLEDİ

Müge Anlı'nın önceki gün ekrana gelen yayınında sevgilisi Emir Aksu tarafından kaçırıldığını iddia eden Seda Aksu, ilk kez stüdyoda ailesi ve 'Bacım' diye hitap ettiği sevgilisinin eşi Gülüş Aksu ile karşı karşıya geldi. Stüdyoya girer girmez herkesten af dileyen 40 yaşındaki kadın, özrünün hemen ardından herkesi hayrete düşüren bir açıklamada bulundu.